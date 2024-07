Barras de ouro- Ministério da Justiça leiloa itens apreendidos a partir de R$ 800 mil

Ouro apreendido pela PF /AM (Foto:Divulgação-PF) – Leilão eletrônico está aberto para pessoas físicas ou jurídicas

Valores arrecadados serão encaminhados para os cofres da União e revertidos para políticas públicas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza, na próxima quarta-feira (24), um leilão eletrônico de barras de ouro apreendidas em operações da Polícia Federal no Amazonas. Ao todo, são três lotes, que somam mais de 54 quilos do metal.

Leia mais:47 kg de ouro apreendidos em Manaus tem grau de pureza superior a 90%;Vídeo e fotos

O leilão eletrônico está aberto para pessoas físicas ou jurídicas e os lances podem ser feitos por meio do site do Leiloeiro Público Oficial. A venda é realizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), e os valores arrecadados serão encaminhados para os cofres da União e revertidos para políticas públicas.

Segundo a pasta, o primeiro lote de ouro, de 47,080 quilos, tem lance de R$ 16.879.277,61, enquanto o segundo, com 4,430 quilos divididos em 12 barras, começa com lances de R$ 1.678.628,34. Já o terceiro lote é formado por três barras e um pedaço de ouro pesando, aproximadamente, 2,895 quilos. Para este, o lance mínimo é de R$ 810.628.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/07/2024/07:52:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...