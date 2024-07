Furto de televisor avaliado em mais de R$ 3 mil causa prejuízo em estabelecimento de Itaituba, Pará

Foto: Reprodução | Crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira no bairro Bom Remédio; autor ainda não identificado.

O furto ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19), por volta das 03h35, em um estabelecimento localizado na 20ª rua com a Travessa João Pessoa, no bairro Bom Remédio em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Nas imagens cedidas à imprensa, é possível ver um indivíduo não identificado dentro do estabelecimento revirando tudo e, por fim, levando um televisor avaliado em mais de R$ 3 mil.

Segundo informações, o suspeito arrombou uma das portas da frente para entrar no estabelecimento, causando um grande prejuízo ao proprietário. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia civil para os procedimentos legais necessários.

A polícia orienta a população a evitar comprar objetos sem nota fiscal ou a preços abaixo do mercado, a fim de desencorajar o comércio ilegal.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/16:39:10

