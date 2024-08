Basquete: Brasil vence Japão e mantém chances de vaga

Brasil venceu o Japão pelo basquete masculino de Paris 2024. | Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Com a vitória, seleção brasileira de basquete masculino depende de resultados de outros grupos para avançar às quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

Nesta sexta-feira (2), o Brasil derrotou o Japão por 102 a 84 na terceira e última rodada do Grupo B do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com esse resultado, a seleção brasileira garantiu a terceira posição no grupo, ficando atrás de França e Alemanha, e agora torce contra adversários de outros grupos para tentar se classificar às quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

Precisando de uma vitória expressiva para compensar os 25 pontos negativos de saldo acumulados nas duas derrotas anteriores, a seleção brasileira entrou em quadra determinada. Desde o início, o Brasil liderou o placar, respondendo rapidamente após o Japão abrir o marcador. No primeiro quarto, a equipe fechou com uma vantagem de 31 a 20, impulsionada por um bom aproveitamento nos arremessos de três pontos.

No segundo quarto, o Japão ameaçou uma reação, mas as instruções do técnico Aleksandar Petrovic ajudaram o Brasil a ajustar sua defesa e aumentar a vantagem, indo para o intervalo com 55 a 44. Bruno Caboclo, que foi destaque da equipe, terminou o primeiro tempo com 15 pontos.

No entanto, a partida não foi totalmente tranquila. O Japão conseguiu diminuir a vantagem brasileira para apenas dois pontos no terceiro quarto, vencendo o período por 24 a 22. No último quarto, a seleção brasileira manteve o foco e garantiu a vitória, com Caboclo sendo o principal destaque, finalizando com 31 pontos.

Agora, o Brasil depende dos resultados das partidas entre Espanha e Canadá, e entre Sudão do Sul e Sérvia para saber se avançará às quartas de final. A torcida é para que esses resultados favoreçam a seleção brasileira, mantendo vivas as chances de medalha.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/08:09:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...