Olimpíadas de Paris 2024: Valdileia iguala recorde brasileiro de salto em altura

Valdileia Martins superou recorde pessoal e brasileiro, garantindo vaga na final do salto em altura em Paris 2024. | Foto: Wagner Carmo/CBAt

Atleta alcançou a marca de 1,92m, igualando o recorde estabelecido por Orlane Maria dos Santos, mas sofreu lesão ao tentar saltar 1,95m.

Na manhã desta sexta-feira (02), Valdileia Martins entrou para a história do esporte brasileiro ao alcançar a marca de 1,92m no salto em altura, igualando o recorde nacional que era detido por Orlane Maria dos Santos desde 2008. A conquista ocorreu durante as Olimpíadas de Paris 2024, consolidando Valdileia como um dos grandes nomes do atletismo brasileiro.

A trajetória de Valdileia na competição começou com uma tentativa frustrada a 1,88m, mas ela conseguiu acertar na segunda tentativa e superou seu antigo recorde pessoal de 1,90m, que a tornava a segunda mulher brasileira a alcançar essa marca. Determinada, ela elevou ainda mais o nível e, ao saltar 1,92m, escreveu seu nome na história do atletismo nacional.

Apesar do feito, o dia não foi sem desafios. Ao tentar superar a marca de 1,95m, Valdileia sofreu uma lesão, deixando sua participação na final de domingo (04) incerta. A atleta, natural de Querência do Norte, Paraná, tem 35 anos e uma carreira de 18 anos como atleta federada.

Valdileia já havia demonstrado seu talento em competições anteriores. Em 2023, ficou em quinto lugar nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com um salto de 1,78m, foi campeã no Sul-Americano em São Paulo, com 1,84m, e venceu o GP São Paulo, saltando 1,78m. Este ano, ela já havia registrado um salto de 1,87m em março, durante o 1º Circuito Paulista Open de Atletismo.

Fonte: IG Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/08:09:24

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

