Cria das categorias de base do Paysandu, meia-atacante é assassinado em Belém

Bruninho, de 23 anos, estava em casa quando foi morto a tiros; Papão divulga nota

Bruninho, cria das categorias de base do Paysandu — Foto: Reprodução/Instagram

O meia Bruninho, cria das categorias de base do Paysandu, foi assassinado no final da manhã desta quinta-feira, dia 21, em Belém. De acordo com testemunhas, o jogador estava em casa quando um homem apareceu e efetuou disparos contra ele.

O meia foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital paraense, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Marco, informa que o caso está sendo investigado. Diligências estão sendo feitas para apurar as circunstâncias e autoria do crime. Qualquer informação que ajude no esclarecimento, pode ser passada via disque-denúncia 181.

Carreira

Bruninho tinha 23 anos e estava sem clube desde que deixou o Picos-PI. Ainda nesta temporada, ele defendeu o Crato no Campeonato Cearense.

Oriundo do futsal, o meia era visto com muito potencial na base do Paysandu. Em 2017 chegou atuar em uma partida do Campeonato Paraense, mas acabou sendo emprestado ao Bragantino-PA, onde conquistou a Série B do estadual.

Logo depois passou por outras equipes como Santos-AP, Sport Belém e Guarani de Juazeiro. O jogador também marcava presença em campeonatos de futebol amador pelo estado.

Paysandu se solidariza

Após o ocorrido, o Paysandu lamentou a morte precoce de Bruninho e relembrou o período em que ele esteve no clube.

O clube solicitou para a partida contra o Ituano-SP, no próximo sábado, dia 23, que seja respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao meia-atacante.

“O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de forma violenta de Bruno Leonardo Virgínio da Silva, que defendeu a equipe de futebol profissional bicolor entre janeiro de 2016 e dezembro do ano seguinte. O jovem atleta faria 24 anos na próxima terça-feira (6). Bruninho, como era conhecido, fez parte do elenco bicampeão paraense e campeão da Copa Verde. Antes de atuar nos gramados, ele também foi jogador de futsal do clube.Nos tempos em que esteve no Estádio Banpará Curuzu, jogou ao lado de atletas do atual elenco, como o goleiro Paulo Ricardo, o lateral-esquerdo Diego Matos e o volante Alan Calbergue. Antes da partida do próximo sábado (23), contra o Ituano-SP, pela quarta rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, haverá um minuto de silêncio em homenagem a Bruninho e às vítimas da Covid-19.O Paysandu se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de dor”.

Por Redação do g1 — Belém

21/10/2021 14h47

