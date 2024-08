Olimpíadas 2024: Brasil domina o Egito e avança às quartas de final do vôlei

O time de vôlei masculino do Brasil está classificado para as quartas de final das Olimpíadas de Paris. | Foto: Alexandre Loureiro/COB

Seleção brasileira de vôlei masculino não deu chances ao adversário e fechou o jogo pelo Grupo B das Olimpíadas com um tranquilo 3 sets a 0.

Na manhã desta sexta-feira (2), a seleção masculina de vôlei do Brasil garantiu sua classificação para as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao derrotar o Egito por 3 sets a 0. Com parciais de 25-11, 25-13 e 25-16, o time brasileiro mostrou seu domínio desde o início e não deu chances ao adversário.

O jogo começou com o Brasil impondo seu ritmo, abrindo vantagem logo no início do primeiro set. A defesa funcionou muito bem, permitindo contra-ataques eficientes, enquanto o bloqueio também se destacou, contribuindo para a vitória no primeiro set por 25 a 11.

No segundo set, o Egito tentou reagir, mas a seleção brasileira logo retomou o controle da partida. Com uma construção de jogadas sólida e atuação destacada de Darlan, o maior pontuador do confronto, o Brasil fechou a segunda etapa com um confortável 25 a 13.

O terceiro set seguiu a mesma tônica, com o Brasil mantendo o domínio do jogo e finalizando a partida com um placar de 25 a 16. Com a vitória, a equipe brasileira avançou para as quartas de final e agora aguarda a definição dos próximos adversários.

A atuação dominante do Brasil renova as expectativas de medalha para a equipe, que segue na busca por mais um título olímpico.

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/08:58:43

