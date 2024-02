Basquete feminino: Brasil perde para Alemanha e está fora da Olimpíada de Paris

Seleção Brasileira precisava vencer as alemãs por oito pontos de diferença para se classificar

A Seleção Brasileira Feminina de basquete não estará na Olimpíada deste ano, em Paris. Na noite deste domingo (11), a equipe perdeu para a Alemanha por 73 a 71 no Ginásio do Mangueirinho, em Belém, no Pará.

Para avançar, o Brasil precisava vencer as alemãs por pelo menos oito pontos. Com o resultado, as outras três seleções do Pré-Olímpico disputado em Belém se classificaram para Paris-2024: Austrália, Sérvia e Alemanha.

O Brasil teve campanha de três reveses no Pré-Olímpico. A Austrália terminou com 100% de aproveitamento, enquanto Alemanha foi a segunda com duas vitórias e a Sérvia com um triunfo.

No jogo deste domingo, o Brasil teve início ruim e terminou atrás no placar em todos os períodos: 19 a 14, 39 a 35 e 57 a 54. Empurrado pela torcida, a Seleção Brasileira se encontrou e equilibrou a partida. Contudo, as alemãs conseguiram fechar bem o triunfo por 73 a 71.

Brasil 71 x 73 Alemanha

Brasil: Débora Costa, Tainá Paixão, Leila Zabani, Damiris Dantas e Kamilla Soares; Érika de Souza, Stephanie Soares, Sassá Gonçalves, Isabela Ramona, Vitória Marcelino e Cacá Martins. Técnico: José Neto

Alemanha: Svenja Brunckhorst, Leonie Fiebich, Marie Guelich, Satou Sabally e Nyara Saballi; Alexandra Wilke, Luisa Geiselsoder e Sonja Greinacher. Técnica: Lisa Thomaides

Destaques do jogo

Leonie Fiebich (ALE): 22 pontos, 11 rebotes e duas assistências

Satou Sabally (ALE): 20 pontos, 11 rebotes e 4 assistências

Tainá Paixão (BRA): 19 pontos, 3 rebotes e 4 assistências

Motivo: terceira e última rodada do Pré-Olímpico Feminino de basquete

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/10:16:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...