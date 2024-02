Brasil perde para a Argentina e fica fora das Olimpíadas depois de 20 anos

A seleção brasileira não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Na tarde deste domingo (11), o time comandado por Ramon Menezes perdeu para a Argentina, por 1 a 0, na Venezuela, pela última rodada do Pré-Olímpico.

A 2ª derrota em 3 jogos fez o Brasil estacionar nos 3 pontos e ficar de fora das Olimpíadas depois de 20 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2004.

Por outro lado, a Argentina chegou aos 5 pontos e está garantida em Paris, independente do que acontecer no jogo entre Venezuela e Paraguai.

O início do jogo foi movimentado e a Argentina quase saiu na frente aos 15 minutos. Almada cobrou falta e a bola explodiu na trave de Mycael. O Brasil respondeu na sequência em finalização de fora da área de Alexsander, rente a trave do goleiro.

Com a vantagem do empate, o Brasil pouco criou e ficava na dependência de uma jogada individual de Endrick, que estava isolado entre os zagueiros. A Argentina, apesar de ter a posse da bola, não conseguia levar perigo ao goleiro Mycael.

O panorama no começo do segundo tempo foi o mesmo, mas o Brasil cresceu de produção com as entradas de Gabriel Pec e John Kennedy. A dupla acabou parando em boas defesas do goleiro Brey.

Quando a partida parecia controlada pela seleção brasileira, a Argentina abriu o placar aos 32 minutos. Barco cruzou e Gondou apareceu entre os zagueiros para cabecear no canto de Mycael. Sem forças para reagir, o Brasil só não levou o segundo no contra-ataque porque o goleiro defendeu chute de Almada.

Classificação no Pré-Olímpico:

Brasil: 3º colocado, com 3 pontos

Argentina: 1º colocado, com 5 pontos

Fonte: ESPN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/10:12:49

