BBB 25: Paredão tem três duplas definidas. Confira!

O primeiro paredão do BBB 25 está formado. Veja quem está na berlinda! | Reprodução/BBB

Voto no Paredão é para eliminar do BBB 25; veja quem está na berlinda.

O primeiro paredão do BBB 25 (Globo) está formado, com as duplas Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo, e Diogo e Vilma disputando a preferência do público.

A disputa começou com três duplas imunes: Aline e Vinícius, a dupla líder da semana; Eva e Renata, vencedoras da primeira prova da edição; e Guilherme e Joselma. Edilberto e Raissa foram os primeiros a entrar no paredão. Gabriel e Maike ganharam a prova do anjo e imunizaram João Pedro e João Gabriel.

Os líderes Aline e Vinícius também indicaram Arleane e Marcelo ao paredão. Ao final da votação, as duplas Vitória e Mateus, Diego e Daniele Hypolito, e Diogo e Vilma empataram com 3 votos cada. No desempate, os líderes decidiram colocar Diogo e Vilma no paredão. No contragolpe, Diogo e Vilma escolheram Vitória Strada e Mateus para enfrentar a berlinda.

