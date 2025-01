Paciente em surto é morto por PMs em Goiás após fazer refém, vídeo

Identificado como Luiz Cláudio Dias, ele foi socorrido após ser baleado, mas não resistiu | (Foto: Reprodução)

Família se solidarizou com técnica de enfermagem feita refém, mas criticou postura da polícia e do hospital.

Um paciente em surto psicótico do Hospital Municipal de Morrinhos, no interior de Goiás, foi morto pela Polícia Militar no último sábado (18), após fazer uma técnica de enfermagem refém e ameaçá-la com um pedaço de vidro.

O caso aconteceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, de acordo com informações divulgadas pela PM. A família do paciente, identificado como Luiz Cláudio Dias, de 59 anos, se solidarizou com a profissional, mas criticou a postura do hospital e da polícia.

Os parentes falam em buscar justiça e chamam a situação de “violência brutal” contra o homem.

“Não apenas Luiz Cláudio foi negligenciado; a segurança da enfermeira e de todos os envolvidos também foi colocada em risco por ações e omissões que demonstram imprudência, negligência e imperícia do Estado”, diz o texto.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem segurando a refém enquanto policiais tentam conversar com ele. O paciente mantém um objeto na altura do pescoço da funcionária.

Em seguida, os dois se movimentam, até que um dos policiais faz um disparo contra o homem.

Em nota, a PM declarou que os agentes adotaram protocolos de gerenciamento de crise para tentar liberar a vítima, mas disse que o paciente permaneceu com “atitude agressiva”, reiterando as ameaças.

Na visão da polícia, o tiro foi necessário devido ao “risco iminente” para a trabalhadora. Segundo a corporação, os objetivos eram neutralizar a agressão e resguardar a integridade física da refém.

“Mesmo alvejado, o autor continuou resistindo, sendo necessária a sua contenção pelos demais policiais militares. A equipe médica prestou socorro imediato, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”, afirmou a PM.

O texto em nome da família de Luiz Cláudio foi compartilhado nas redes sociais neste domingo (19) por um filho dele, Luiz Henrique Dias.

O comunicado afirma que o pai era um paciente renal crônico, diabético, debilitado por pneumonia e internado em estado de extrema fragilidade.

“Em um momento de surto hipoglicêmico, ele ameaçou uma enfermeira com um caco de vidro. A família lamenta profundamente o medo vivido pela profissional de saúde e manifesta sua solidariedade, reafirmando que nenhum trabalhador deveria passar por situações que coloquem em risco sua segurança”, diz.

“Entretanto, é imprescindível contextualizar os fatos de maneira justa e equilibrada. Luiz Cláudio, fisicamente enfraquecido, foi rendido e imobilizado. Mesmo nessas condições, foi pisoteado e executado à queima-roupa por dois policiais, de forma desproporcional, cruel e absolutamente inadmissível”, acrescenta.

Após a morte do pai, Luiz Henrique também publicou vídeos em que manifestou revolta com a polícia e o hospital. Ele chegou a se queixar de falta de apoio psicológico após o caso.

“A polícia matou meu pai dentro da UTI, um paciente com hipoglicemia, com menos de 60 kg, fragilizado, e nós aqui aguardando para reconhecer o corpo. Que desumanidade”, afirmou.

“Matar um paciente com hipoglicemia por erro médico, de equipe, de enfermagem, e a polícia dá um tiro dentro da UTI. Que responsabilidade é essa?”, questionou.

A reportagem tentou contato com Luiz Henrique, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto. Também procurou o Hospital Municipal de Morrinhos, mas não obteve resposta da instituição.

“Informamos que a gestão da UTI onde o fato aconteceu é de responsabilidade de uma empresa terceirizada, com contrato vigente até março de 2025”, disse a Prefeitura de Morrinhos em nota.

No mesmo comunicado, a administração municipal afirmou lamentar profundamente o caso e expressou solidariedade com a família enlutada.

O município prometeu que será oferecido acompanhamento psicológico e social tanto para os parentes quanto para a profissional de saúde e os demais envolvidos na situação.

A prefeitura também declarou que o paciente estava em surto psicótico. “Em virtude da gravidade da situação e do iminente risco à vida da profissional, a Polícia Militar foi acionada para conduzir as negociações. Diante da infrutífera negociação, a Polícia Militar realizou um disparo que ocasionou o óbito do paciente”, afirmou o município.

Paciente em surto é morto por PMs em Goiás após fazer refém Leia mais https://t.co/v3i0Ca6Iij pic.twitter.com/WDB7mXp1rP — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 20, 2025

Segundo a PM, a ocorrência foi acompanhada por delegado plantonista que conduzirá as investigações cabíveis. A corporação confirmou a abertura de um procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/07:35:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...