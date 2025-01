BC: Galípolo não pode dar ‘cavalo de pau’, e alta dos juros já estava ‘praticamente demarcada’, diz Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa com jornalistas. — Foto: Guilherme Mazui/g1

Presidente conversou com jornalistas no Planalto nesta quinta. Na quarta, BC já comandado por Gabriel Galípolo elevou a taxa Selic em mais um ponto percentual, para 13,25%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou, em entrevista nesta quinta-feira (30), o fato de a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) presidida por Gabriel Galípolo ter mantido o ritmo de alta dos juros da economia.

Nesta quarta (29), por decisão unânime, o Copom elevou a taxa Selic em um ponto percentual. Foi a quarta alta seguida, e a segunda nesse ritmo intenso. Com ela, a Selic chegou a 13,25%.

“O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar revolto de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros, pelo outro presidente [Roberto Campos Neto]. E o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer”, diz Lula.

“Nós temos consciência de que é preciso ter paciência, eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Tenho certeza de que ele vai criar condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor”, continuou.

💰 Uma taxa de juros mais alta costuma ser eficiente para controlar a inflação, porque “esfria” a economia. O efeito colateral, no entanto, é reduzir o ritmo de crescimento do país.

💰 Nos últimos dois anos, quando o Banco Central era presidido por Roberto Campos Neto, Lula fez uma série de ataques à política monetária – que, segundo ele, era feita contra os interesses do país.

Nova alta dos juros

O Banco Central elevou nesta quarta-feira (30) em um ponto percentual a taxa básica de juros da economia, aumentando a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano.

A decisão foi unânime, ou seja, os nove diretores votaram nesse sentido.

Com a decisão, se mantém a série de altas da taxa de juros na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) chefiada pelo novo presidente do BC, Gabriel Galípolo – que foi indicado por Lula para a função.

A elevação da Selic para 13,25% ao ano já era esperada por grande parte do mercado financeiro, depois de uma indicação do próprio Banco Central — feita em dezembro do ano passado.

Como a inflação está crescendo no país, o Copom prevê na próxima reunião uma nova alta na Selic.

“Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião”, escreveu o Copom.

Fonte: Guilherme Mazui, Delis Ortiz, Mariana Laboissière, Gustavo Garcia, Mateus Rodrigues, g1 e TV Globo — Brasília e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/14:29:26

