Bêbadas, amigas discutem e uma acaba morta a facadas em Sinop(MT)

Rosimeire de Lima Pinho, de 35 anos, foi morta a facadas após uma briga com a amiga, na tarde desta terça-feira (18), em Sinop (479 km de Cuiabá). O corpo da vítima foi encontrado dentro da própria casa, em uma poça de sangue. As mulheres estavam bêbadas e faziam uso de drogas quando discutiram.

O corpo de Rosimeire foi encontrado em estado de rigidez cadavérica, em um quarto da casa onde havia muito sangue. Ela tinha cortes nos braços, mãos, tórax e nas costas.

A vítima, que trabalhava em um bar, informou no dia anterior à sua morte que levaria uma garrafa de bebida para casa, pois “receberia uma visita”.

Uma amiga foi até a casa dela na mesma noite. As duas bebiam e usavam drogas, quando tiveram um desentendimento e iniciaram uma luta corporal. Segundo a assassina, a vítima a teria atacado com uma faca, que tomou o objeto e revidou o ataque.

No local foram encontrados copos com resto de bebidas, cinzeiros e cachimbos usados para consumo de drogas.

A criminosa deixou o local e tentou se abrigar na casa da mãe que a mandou embora. Ela foi encontrada quando tentava fugir para o município de Santa Carmen.

Com um ferimento no braço, a mulher autuada em flagrante por homicídio, foi encaminhada ao hospital regional.

20/10/2022

