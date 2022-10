Idoso morre na garagem de motel após encontro amoroso; mulher fugiu

A funcionária avistou o idoso, com a boca espumando, no interior de um carro que estava ligado e com a porta do motorista aberta

Um idoso de 78 anos morreu na manhã desta quarta-feira (19), após encontro amoroso em um motel no bairro Cavalhada, em Cáceres (217 km de Cuiabá). A mulher fugiu do local após o ocorrido e ainda não foi identificada.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi vista deixando o motel por uma funcionária do local, que decidiu ir até a garagem ao ver que o segundo cliente estava demorando para sair.

A funcionária avistou o idoso, com a boca espumando, no interior de um carro, que estava ligado e com a porta do motorista aberta. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito da vítima.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

