Bebê de dois meses morre após ingerir colírio por engano – Medicamentos tem caixas parecidas | (Foto: Reprodução )

O medicamento teria sido vendido de forma errada por uma farmácia local

O uso de medicamentos é totalmente arriscado sem indicação médica, principalmente em crianças que ainda não tem o organismo fortalecido e podem acabar contraindo outras doenças após ingerir remédios sem prescrição adequada.

No último domingo (05), um bebê de apenas dois meses acabou morrendo, após ingerir colírio para tratamento de glaucoma. O caso ocorreu no município de Goiás.

O medicamento ingerido pela criança, teria sido vendido de forma errada, por uma rede de supermercados. O bebê deveria ter tomado “bromoprida”, medicamento usado para tratar enjoo e vômito.

Segundo informações da Polícia Civil local, a criança apresentava sintomas de náuseas e febre, e foi levada para a à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi prescrito o medicamento.

O avô do bebê, foi então até uma farmácia para adquirir o medicamento, e possivelmente o colírio foi vendido.

A mãe do bebê relatou que após a compra do remédio, ela teria iniciado a medicação conforme a prescrição médica, logo após a criança começou a chorar e sentir muita dor, logo a mãe voltou para a UPA com o filho que chegou a ser entubado, mas não resistiu.

A Polícia Civil realizou os procedimentos cabíveis, na unidade de saúde e na farmácia onde o medicamento foi vendido, e investiga o atendente da drogaria.

O laudo da perícia deve sair apenas em 30 dias, que de fato apontará o que levou a criança à morte.

A farmácia envolvida pretende contribuir para que o caso seja esclarecido. Já o conselho Federal de Farmácia relatou estar acompanhando as investigações e “destacou um farmacêutico fiscal para apurar os fatos in loco e, se necessário, abrirá um processo ético-disciplinar

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/03/2023/20:20:38 com informações CNN BRASIL

