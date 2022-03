Bebê de dois meses morre em briga de casal embriagado, Santarém – PA

O casal foi conduzido à Seccional de Santarém e a Polícia Civil tenta entender em que contexto o bebê foi morto (Foto:Ândria Almeida / O Liberal)

Caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (23) junto à Polícia Civil, que investiga o caso

Uma briga de casal acabou com a morte de uma criança de dois meses no município de Santarém. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (23). O casal, que reside no bairro Vitória Régia, foi conduzido até a delegacia para explicar a morte do bebê.

Os primeiros levantamentos da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, apontam que o casal estaria consumindo bebidas alcoólicas à noite. Em meio à bebedeira, uma discussão teria começado e escalou para uma briga mais agressiva. E nesse contexto é que a criança teria morrido.

A Polícia Civil vai ouvir o casal para saber se as morte foi ou não acidental. (As informações são de Ândria Almeida).

