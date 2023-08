Bebê de quatro meses internado por Maus-tratos, está em recuperação e avós com a guarda provisória

Criança de quatro meses internada com fraturas no crânio é transferida para hospital Regional em Itaituba – (Foto>Via WhatsApp)

Exames realizados nos primeiros momentos da internação mostraram que a criança tinha fraturas no crânio, além de marcas de beliscão pelo corpo, fator que pode levar até à prisão dos pais.

Desde a internação da criança, a avó paterna é quem tem acompanhado a evolução do quadro clínico da criança. Ela visita o bebê todos os dias, desde quando o menino estava internado no Hospital de Novo Progresso, até a transferência para o Hospital Regional da Criança.

Avós Paternos e Maternos, estão cuidando das crianças, aguardam a decisão da justiça para receber a guarda definitiva das crianças de 4 meses e de 2 anos.

A criança A.B.S de quatro meses, internado com traumatismo craniano e marcas de violência pelo corpo, deu entrada no hospital Municipal de Novo Progresso no último dia 03/08, foi transferida no mesmo dia da internação em aeronave da SESPA, para hospital Regional de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso), em estado de saúde grave.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, o bebê teve melhoras significativas, vem recuperando lentamente devido os ferimentos, está na companhia dos avós maternos, que devem obter a guarda do bebê.

A outra criança, a menina de dois anos, irmã do bebê, está sob acompanhamento do Conselho Tutelar, e ainda nesta semana será entregue aos avós maternos que estão vindo da cidade de Anapú para levar a criança, que ficará sob os cuidados deles. A reportagem do Jornal Folha do Progresso, conversou com a conselheira Carla Naudiane, que repassou as informações. Segundo Naudiane, o caso vem sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, e todas as informações são repassadas para o Ministério Público. A mãe, que é adolescente de 16 anos, esta sendo acompanhada por psicólogos e médicos, através da Assistência Social de Novo Progresso. A justiça deve se pronunciar sobre o caso, e decidir se pune os pais pelo delito.

O pai é suspeito da prática de negligência e esconder o crime de tortura. A mãe é suspeita de maus-tratos, abandono de incapaz e omissão. O pai nega ter agredido o filho, mas acusa a mãe da a prática de maus-tratos. Ainda conforme apurado, o pai via o bebê sofrer e não tinha atitude contra a mãe, que seria a causadora da prática de tortura.

O Jornal Folha do Progresso vem acompanhando o caso até o desenrolar dos fatos para que tudo seja esclarecido.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/05:25:27

