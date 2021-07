Moradores reclamam da falta de caminhões pipa para molhar as ruas em Novo Progresso

Moradores reclamam de poeira provocada por estrada de terra em bairros de Novo Progresso (Foto:Ilustrativa)



Segundo eles, poeira afeta casas e comércios nos bairros e prefeitura destina R$ 140 mil mensal e o problema não é resolvido.

Moradores dos bairros onde não tem pavimentação em Novo Progresso (PA), reclamam da constante poeira nas casas e comércios por causa da estrada de terra que ainda não foi pavimentada.

Moradores relatam que os caminhões não são adequados velhos e passa mais tempo quebrado que trabalhando…

Leia também:Sem ajuda da prefeitura, moradores fazem ‘vaquinha’ para pagar caminhão pipa e molhar as ruas do bairro em Novo Progresso

Imagens mensagens e vídeos são recebidos no whatsApp do Jornal Folha do Progresso e mostra o descaso com os moradores.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“É complicado. A gente sofre por respirar a poeira. Vem sujeira dentro de casa. Tudo isso atrapalha bastante o dia a dia”, diz.

A comerciante Terezinha de Jesus Silva afirma que todos os dias precisa passar pano no balcão da loja em que trabalha, além de limpar o piso e até nas mercadorias pela quantidade de poeira.

“Aqui tem muita poeira. Você limpa e continua sujo. É uma nuvem de poeira que chega a sufocar”, diz.

Já no Jardim Santarém também não há asfalto. Moradores reivindicam lombadas para diminuir a velocidade dos carros e evitar a poeira nos imóveis.

Além dos problemas com os carros, as crianças também sofrem muito. Ketylin Sabrina é mãe de uma criança de 11 meses, e conta que ele sempre passa mal. “Ele sempre começa a tossir por causa da poeira e é muito difícil”, afirma.

Moradores do Bairro Jardim América ,Nego do Bento e Juscelandia, também são afetados com a falta de caminhões pipa.

Denuncia

Moradora do bairro Santa Luzia flagrou o caminhão pipa molhando somente alguns metros de uma rua. Conforme vídeo do flagra, a moradora diz. “Olha caminhão pipa só molha na frente do VIP”. “Pessoal da prefeitura só está molhando a rua para quem paga propina, isto não tem condições”.

Assista ao vídeo

R$ 140 mil para 10 caminhões pipas

Licitação ainda no mês de junho de 2021 a Empresa “ZIMERMANN TERRAPLENAGEM EIRELI” , inscrita com o CNPJ 236.108.05/0001-52 ganhou licitação com o valor de R$ 140 mil mensal para disponibilizar 10 caminhões pipas para molhar as ruas da cidade e das comunidades do município de Novo Progresso.

QUEM É A EMPRESA VENCEDORA?

O Jornal Folha do Progresso esteve até a sede da empresa conforme consta nos dados da Receita Federal no endereço na rodovia BR 163 km 1006 distrito de Vila Isol no município de Novo Progresso e não encontrou a sede da empresa. Neste local as margens da rodovia BR 163 km 1006 tem uma cerca de pastagem em uma propriedade particular. Procurado nos arredores moradores comentam que nunca ouviram e/ou desconhecem esta empresa no distrito. Deve ser alguma empresa só no papel disse um morador a reportagem. O Proprietário não foi encontrado pelo Jornal Folha do Progresso.

Prefeitura

A prefeitura de Novo Progresso criou disk caminhão pipa,disponibilizou número de telefone exclusivo para reclamações e solicitação de caminhão em sua rua. Segundo moradores não funciona como deveria, o tempo que demora para ser atendido deixa desejar o atendimento.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...