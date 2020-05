Bebê infectado com 19 dias de vida vence a covid-19 após 1 mês internado

José Rael foi infectado com a doença pela mãe (Foto:Cristiane Barros / Arquivo Pessoal)

Um bebê de apenas 1 mês recebeu alta, na quinta-feira (28), após ficar um mês internado por conta da covid-19. José Rael foi infectado com a doença pela mãe quando tinha 19 dias de vida.

A mãe Thayná Valente se emocionou com a alta clínica do filho e prestou agradecimentos à equipe médica, que segundo ela, foram os “anjos” do bebê.

“Quero agradecer principalmente a Deus por ter dado a vitória ao meu filho. A gente passou por dias difíceis e eu quero agradecer a todos os profissionais da saúde por ter ajudado meu filho: eles sim são os anjos do Rael”, disse emocionada.

Rael precisou ser internado no Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML) em Macapá devido os problemas respiratórios provocados pelo novo coronavírus. Após cinco dias na condição, ele apresentou piora no quadro clínico e foi entubado. No entanto, com apoio da equipe médica o recém-nascido superou o desafio.

A pediatra do HMML, Rosilene Trindade, detalhou que o pequeno chegou à unidade com apresentando infecção respiratória, tosse e cansaço. O teste para Covid-19 foi feito após a entubação e o tratamento consistiu no uso de antibióticos e corticoide.

“O bebê evoluiu bem, mas ficou 11 dias em ventilação mecânica, depois ele ainda continuava com desconforto e ainda ficou só no capacete de oxigênio. A gente conseguiu dar alta para ele, que já não está no período de transmissibilidade e foi embora para casa junto com a mãe”, contou a profissional.

Com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...