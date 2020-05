Empreendedores têm até 31 de junho para se inscrever em programa

No total, serão investidos cerca de R$ 3,5 milhões, sendo até R$ 2,8 milhões diretamente nas propostas (Foto:Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os empreendedores que quiserem participar do programa Startup Pará, desenvolvido pelo governo do Estado, têm até o dia 31 de julho para enviar sua proposta, por meio deste site. Com previsão inicial de encerrar neste sábado (30), o prazo foi prorrogado por conta da pandemia do novo coronavírus.

A finalidade do projeto é fomentar o empreendedorismo paraense, e serão selecionadas dez propostas em cada uma das duas modalidades do programa. Os empreendedores selecionados receberão capacitação, treinamento, mentoria e apoio financeiro. A iniciativa é da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em parceria com as Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) e de Planejamento e Administração (Seplad).

É possível se inscrever na modalidade “Novos Negócios”, voltada para processos ou produtos inovadores, com potencial de se transformarem em empreendimentos com novas tecnologias; ou na modalidade “Aceleração”, que abrange propostas que já tenham um produto ou que já disponham de clientes, mas que necessitam alavancar as vendas ou acelerar o negócio a partir de assistência técnica especializada.

Nas duas modalidades, as propostas devem ser nas áreas temáticas da educação, energia, mineração, saúde e qualidade de vida do cidadão, inovação na administração pública, agroindústria e piscicultura, biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, inteligência artificial, e logística.

Os recursos destinados ao programa terão o valor global de, aproximadamente, R$ 3,5 milhões, sendo investidos até R$ 2,8 milhões diretamente nas propostas. Para a modalidade “Aceleração”, as propostas devem ter valor de até R$ 200 mil, enquanto, na modalidade “Novos Negócios”, as propostas devem ser de até R$ 80 mil. Os demais recursos financeiros serão utilizados no desenvolvimento do programa.

De acordo com a coordenadora do Startup Pará, Maria Trindade, “a prorrogação das inscrições e as demais mudanças no cronograma do programa se fazem necessárias diante das circunstâncias especiais que estamos vivendo, impostas pela pandemia do novo coronavírus. O programa será mantido e se faz ainda mais importante nessa nova realidade”, enfatizou. Ela destacou, ainda, que ideias e iniciativas inovadoras serão fundamentais para enfrentar a realidade pós-pandemia.

O edital do programa foi lançado em fevereiro deste ano, mas o novo cronograma pode ser conferido neste site. Todas as demais informações estão disponíveis no site do programa, onde também podem ser feitas as inscrições.

Por:Redação Integrada, com informações da Agência Pará

