Conta de luz deve ficar mais cara em 2022

(Foto:Reprodução) – Em decreto publicado no Diário Oficial da União, o governo regulamentou a concessão de empréstimos destinados às distribuidoras de energia elétrica frente a falhas no fornecimento, em decorrência da escassez nas usinas hidrelétricas.

Conforme o Tribunal de Contas da União, a medida pode deixar a conta de luz ainda mais cara nos próximos anos. Isto porque tais empréstimos devem ser bancados pelo próprio consumidor de energia elétrica. As informações são do Jornal Contábil

Vale lembrar que o bolso do consumidor já vem sendo impactado por outros empréstimos do setor, como os autorizados em 2020, para combater os efeitos econômicos provindos da pandemia da covid-19.

Segundo estudos do Governo Federal, o empréstimo se faz necessário devido à crise hidrelétrica que assola o país. Neste cenário, as distribuidoras precisaram comprar energia de termelétricas mais caras, assim as quantias emprestadas às empresas serão para cobrir os gastos da importação de energia do exterior.

Segundo a Associação Nacional das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), a operação deve custar em torno de R$ 15 bilhões, entretanto, este valor deve cair para R$ 6 bilhões, conforme fontes do governo. O motivo para esta redução seria a grande quantidade de chuvas nas localidades que detém as maiores hidrelétricas.

Diante disso é preciso que o consumidor se prepare, pois a medida pode trazer aumentos tarifários expressivos na conta de luz nos próximos anos, apesar de o decreto prever um impedimento de aumentos exorbitantes a curto prazo.

Jornal Folha do Progresso em 19/01/2022/17:13:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...