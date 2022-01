Corpo em estado de decomposição é encontrado em residência abandonada, Itaituba (PA)

O corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (19). Foto: Danilo Mota e Samea Belline

O corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (19). O homem já não era mais visto, pela vizinhança, desde o último domingo (16).

O corpo de um homem, identificado pelo como Marcelo Lima Aguiar, de 31 anos, foi encontrado em uma residência abandonada, na 3ª Rua do Bairro Jardim das Araras, em Itaituba, no sudoeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (19). As informações são do Plantão 24horas News.

Segundo informações repassadas, o homem se reclamava de dor de cabeça há dias e já não era mais visto, pelos amigos, desde o último domingo (16). Por conta disso, na manhã de hoje, um amigo, ao perceber um “cheiro estranho” e urubus sobrevoando o local, resolveu adentrar a residência.

“Ele morava aqui, numa casa abandonada. Desde domingo, estava sentindo dor de cabeça. Ele morava sozinho aqui na cidade e fazia diárias para os vizinhos. Era bem conhecido. Fazia dias que ele estava com dor de cabeça […]”, disse uma testemunha.

Desse modo, constatou que Marcelo estava morto e, sobretudo, em estado de decomposição. Posteriormente, as polícias Civil, Militar e Científica foram acionadas. Assim, o corpo dele foi removido do local.

Marcelo era natural de Santarém (PA), porém veio a Itaituba para trabalhar e passou a ocupar uma casa abandonada.

