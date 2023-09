Bebê que nasceu com suspeita de doença cardíaca é transferido em UTI aérea para hospital de Belém-PA

Bebê recém-nascido é transferido em UTI aérea para Belém — Foto: Reprodução

A criança do sexo masculino nasceu com suspeita de cardiopatia congênita e foi transferida de UTI aérea (SESPA) para Capital Belém-PA.

A cardiopatia congênita em recém-nascido é um defeito na estrutura e função do coração que ocorre no desenvolvimento do feto e pode afetar cerca de 1 em cada 100 crianças, segundo dados da American Heart Association.

A cardiopatia congênita é uma doença em que há a ocorrência de uma anormalidade da estrutura ou função do coração desde o nascimento do bebê. Ela acontece por meio de uma alteração no desenvolvimento embrionário de uma estrutura cardíaca normal, o que provoca um fluxo sanguíneo alterado na região. Essas falhas podem influenciar o desenvolvimento estrutural e funcional do restante do sistema circulatório do indivíduo. Leia mais sobre a doença AQUI

Imagens feitas pelo prefeito Gelson Dill (MDB) mostram o momento em que ele é colocado na aeronave.

Clique no link e assista no Youtube:https://www.youtube.com/shorts/YFAVxmzu5Qk?feature=share

A criança estava internada no hospital municipal em Novo Progresso, desde o dia 16 de setembro, quando nasceu. A doença não tem tratamento no município.

A suspeita de cardiopatia congênita da criança foi identificada em exames após o nascimento, caso diagnostico antes e/ou durante a gestação a grávida deveria ter sido transferida para dar à luz em uma unidade que pudesse cuidar da doença.

Isso acabou não acontecendo com o nascimento da criança, a ida dele para uma UTI e o procedimento cirúrgico esbarram em uma série de problemas burocráticos.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2023/07:20:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...