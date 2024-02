Moradora reclama que comprou galão de “Água Mineral” com cor turva em Novo Progresso

A cor que apresenta a água dentro de um galão que se encontra dentro do prazo de validade, mostra elemento nocivo à segurança alimentar do consumidor e grande potencial danoso. Com isso, é preciso evitar o consumo.

Nesta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, uma moradora postou nas redes a imagem de um galão de água de 20 litros com marca regional com cor estranha, a cor mostra que a água é imprópria para o consumo, e causa elemento nocivo à segurança alimentar do consumidor e deve ser levada aonde adquiriu para trocar sem custos.

O consumidor deve prestar atenção pela data de vencimento do Produto.

Veja algumas dicas:

Água Mineral tem Validade? A rigor, a água mineral em si não tem prazo de validade. Só é considerada “mineral” a água de origem profunda, extraída de fonte, de composição ou características diversas das águas comuns ou que tenham propriedades medicinais. Ela é extraída de aqüíferos que ficam embaixo da terra e, ali, onde está armazenada, na fonte, estará sempre boa.

Mesmo depois de milhões de anos, a água permanece segura e protegida de contaminação, não importa quanto tempo passe.

O problema é quando ela sai de onde é armazenada e entra em contato com o exterior, pois uma série componentes começam a atuar. Dessa forma, a água mineral passa a ter validade

A água não tem validade. No ambiente natural, ela pode permanecer por vários anos ainda potável. O prazo de validade impresso tem a ver com a garrafa, que muitas vezes é de plástico. Com o passar do tempo, a embalagem libera substâncias químicas ou entrar em decomposição.

Quanto tempo a água pode ficar no galão?

Após aberta, a recomendação é consumir o líquido em até duas semanas. Até os galões de plástico — 10 e 20 litros — também têm validade. Neste caso, eles podem ser reutilizados por até três anos.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/16:29:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...