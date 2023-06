Em seis meses, Hospital Público de Castelo de Sonhos realizou mais de 100 partos

(Foto:Ascom Hospital de Castelo de Sonhos ) – Unidade atende a população da região de integração do Xingu. O setor de ginecologia e obstetrícia é um dos que mais vêm recebendo investimentos

Daniele Colares Dias não precisou ir muito longe para ter o parto que sempre sonhou. Diferente de um passado, onde era necessário viajar quilômetros para ter acesso a um hospital de qualidade, a dona de casa está radiante com a pequena Eloah nos braços.

A menina nasceu há quase uma semana no Hospital Público Geral Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho, localizado no município de Altamira, na integração do Xingu. “Eu gostei de tudo o que me ofereceram. Equipe atenciosa demais, nada a reclamar, apenas agradecer”, diz.

De janeiro até os primeiros dias de junho, a unidade de saúde realizou 109 partos, entre normais e cesáreas. Ewilyn Nato é mais uma mulher que viu o sonho da maternidade acontecer pelas mãos de profissionais médicos da unidade. Ela, hoje, curte demais a pequena Carolina. “Sou só gratidão por essa realização. Desde a chegada até a hora do alta, somos bem tratadas, com humanização e respeito. Saio muito satisfeita”, pontua.

O espaço oferta atendimentos em regime ambulatorial, de urgência e emergência e dispõe de diversas especialidades médicas, como anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínico geral, ortopedia e traumatologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além da realização de procedimentos cirúrgicos.

Segundo o diretor-técnico do Hospital de Castelo de Sonhos, Douglas Rosa do Nascimento, o setor de ginecologia e obstetrícia é um dos que mais vem crescendo dentro da unidade. “Estamos investindo em atendimentos humanizados, equipes multidisciplinares especializadas, sempre visando melhorias assistenciais, aprimoramento de processos e desenvolvimento de protocolos clínicos”, detalha.

Para o secretário estadual de saúde, Romulo Rodovalho, a unidade de saúde do distrito está cumprindo o seu papel. “A proposta era justamente essa. Evitar o deslocamento dos usuários para unidades de outra região. A construção de um hospital em Castelo de Sonhos atende uma população abrangente. E isso nos mostra que tem sim como a saúde chegar a todos, sem distâncias”, ressalta.

O Hospital – Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos João Trevian Sobrinho tem tornado mais prática a vida dos moradores do distrito, como também dos moradores das localidades de Cachoeira da Serra e Villa Isol, que até então tinham que se deslocar por cerca de 1.100 km para chegar em Altamira, na região do Xingu, em busca de atendimentos e internações.

Com perfil de baixa complexidade e restrito a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela atenção básica dos municípios, o hospital também tem facilitado o acesso à saúde para a população que vive em localidades à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

O Hospital Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhado ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

Texto: Ascom Hospital de Castelo de Sonhos

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2023/09:46:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...