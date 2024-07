Bebedeira entre casal tem briga por ciúmes, mulher agredida e homem esfaqueado em Sinop-MT

Foto: Reprodução | Uma confusão por causa de ciúmes terminou com um homem, de 37 anos, esfaqueado no abdômen pela companheira, de 32 anos, na madrugada deste sábado (27), em Sinop (500 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas em sua residência quando houve o desentendimento. A discussão ficou acalorada e o homem golpeou a companheira na cabeça. Ela, então, pegou uma faca e o esfaqueou no abdômen.

O ferido foi levado a um hospital do município através de um carro por aplicativo. Não há informações sobre atuais seu estado de saúde.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e demais providências cabíveis.

Fonte: HNT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/15:52:22

