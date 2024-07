Operação encontra 429 kg de pasta base em caminhão no MT

(Foto: Reprodução)- Ação integrada entre a Polícia Federal, Força Tática e Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 429 quilos de pasta base de cocaína, no final da tarde de sábado (27), na BR-070, em Nossa Senhora do Livramento (42 km ao sul de Cuiabá). Motorista conseguiu fugir.

De acordo com as informações, equipes faziam parte de uma operação no entroncamento da MT-060 com BR-070, com a finalidade de fiscalização na via.

Por volta das 18h30, um caminhão seguia pela pista e quando flagrou as equipes, o condutor tentou bater o veículo contra a viatura da Força Tática, fugindo no sentido Várzea Grande.

Após cerca de 8 km, o motorista do caminhão jogou o veículo em um matagal, desembarcou e correu a pé. Os policiais tentaram prendê-lo, mas sem sucesso.

Com o veículo abandonado, os militares fizeram uma busca rápida e já identificaram uma irregularidade na carroceria. Um fundo falso foi localizado e quando a equipe abriu, encontrou vários tabletes de droga.

Ao todo, foram 429 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 1 kg cada um. Diante dos fatos, o caminhão e a droga foram entregues na Polícia Federal. Documento de um homem foi encontrado e apreendido.

Fonte: GD e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/15:55:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...