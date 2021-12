Bebês ganham exposição fotográfica no Hospital Regional do Sudeste do Pará

A ação, batizada de “Ternura em Foco”, reúne imagens dos recém-nascidos em atendimento na UTI Neonatal da unidade, que é referência de atendimento na região

Em uma ação especial de humanização e voluntariado, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, lança nesta segunda-feira (6/12), uma exposição fotográfica que retrata a beleza e a garra dos bebês que lutam pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do hospital.

Promovida pelo setor de voluntariado e comissão de aleitamento materno da unidade, o ensaio fotográfico foi realizado pelas fotógrafas voluntárias Evila Carolina e Thais Ramos. As imagens foram reunidas na exposição “Ternura em Foco”, aberta para usuários e colaboradores no HRSP.

A iniciativa revela momentos marcantes entre mães e filhos, e também dos profissionais que atuam na UTI Neonatal do hospital, que anualmente é responsável por oferecer cuidados especiais a centenas de bebês prematuros da região.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região. A unidade, que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A exposição também visa celebrar o Dia Internacional do Voluntariado, lembrado em 5 de dezembro. Atualmente, o hospital conta com mais de 30 voluntários ativos, que atuam em diversas atividades como musicoterapia, risoterapia, assistência religiosa, embelezamento, artesanato, dentre outras ações que contribuem para o bem-estar dos pacientes.

Segundo Flavia Fernandes, líder do voluntariado no HRSP, a exposição, que ficará aberta para visitação até o dia 10 de dezembro, tem como objetivo dar visibilidade as ações que os voluntários desenvolvem na instituição, além do trabalho assistencial desenvolvido pela equipe multiprofissional das Unidades de Terapia Intensiva.

“As imagens ficaram lindas, ações como essa minimizam os efeitos negativos da hospitalização e fortalecem o vínculo mãe-bebê, e das mães com os profissionais da UTI Neonatal. O intuito é levar mais humanização ao atendimento e um pouco de alegria neste momento tão difícil”, ressalta Flávia.

De acordo com a fotógrafa Evila Carolina, todos os cuidados necessários de higienização, normas e rotinas da unidade foram seguidas à risca para a realização do ensaio fotográfico, sem nenhum impacto para a saúde dos bebês.

“Foi muito emocionante registrar vidas tão preciosas, que lutam diariamente por um futuro. Ser voluntária nessa ação foi um dos melhores presentes que já recebi, todos os profissionais da UTI Neonatal estão de parabéns, eles cuidam dos filhos de outras pessoas como se fossem seus, isso é maravilhoso”, declara a voluntária.

Quer ser voluntário?

As ações de voluntários no ambiente hospitalar de unidades gerenciadas pela Pró-Saúde seguem o Manual do Voluntariado da instituição, que contém uma série de orientações para a implementação desta atividade, reforçando direitos e deveres em acolher e ser acolhido, com base na Lei do Voluntariado de 18/02/1998.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará está de portas abertas para aqueles que desejam fazer parte do grupo de voluntários. Os interessados devem preencher o cadastro no site: www.prosaude.org.br ou ligar para (94) 3323-5252.

