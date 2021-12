Empresários de Itaituba denunciam falta de pagamento por parte da empresa contratada pelo Governo Estadual para o vale alimentação escolar

(Foto:Reprodução) – O último mês do ano chegou, e junto com ele o período mais esperado para os comerciantes, que têm a oportunidade de melhores vendas.

Acontece que em Itaituba, empresários que resolveram aderir ao Cartão Vale Alimentação Escolar, denunciam dificuldades para receberem o valor dos produtos comercializados. Tem empreendedor amargando prejuízos que ultrapassam 240 mil reais.

Segundo eles, a empresa Meu Vale Gestão Administrativa Ltda., contratada pelo Governo do Pará para administrar o vale alimentação escolar, fornecido para alunos da Rede Estadual de Ensino, mesmo recebendo valor milionário dos cofres públicos, não está realizando o pagamento aos supermercados e comerciantes credenciados no estado, causando grandes prejuízos financeiros.

“Com muita dificuldade entramos em contato com a empresa, e ficamos muitas horas ao telefone na espera. Às vezes conseguimos contato via whatsapp. Deixamos recados frequentes com os atendentes, mas os mesmos dizem que irão registrar a reclamação e repassar a cobrança com urgência para o setor financeiro e informam que o pagamento será efetuado. Porém, esse pagamento nunca cai em nossa conta, ou seja, o pagamento não é efetuado”, denuncia um dos empresários prejudicados.

De acordo com o denunciante, são várias as empresas do município de Itaituba que estão sendo lesadas com a falta de pagamento.

“Existem outros empresários na mesma situação que a minha, que venderam e não receberam. E agora não temos como fazer compras para as festas de fim de ano, uma vez que contávamos com esse capital”, desabafa.

“Já estamos esgotados de tanto tentar contato com a empresa, e não obter respostas. Em alguns casos, nem mesmo os funcionários sabem o porquê da falta do repasse do dinheiro. Só nos resta tomar medidas judiciais contra a empresa Meu Vale, haja vista que, se trata de dinheiro público e ainda de caráter alimentar”.

Indignado, o empreendedor declara: “Quem sofre com tudo isso é o povo do estado, empresários que não pagam seus fornecedores e funcionários, funcionários esses que perdem seu poder de compra e o Estado que deixa de recolher aos cofres públicos através dos impostos. Todos os estabelecimentos credenciados ao programa estão com dificuldades de receber o pagamento”.

Os empresários apelam ao Governo do Pará, Ministério Público e ao próprio governador Helder Barbalho, para que possam tomar alguma atitude com relação ao ocorrido.

O vale-alimentação escolar é uma iniciativa do governo do Estado, implantada em abril de 2020 para assegurar a alimentação dos alunos da rede pública estadual no período de suspensão das aulas presenciais. As 11 recargas totalizam um investimento de R$ 497 milhões, oriundos do Tesouro Estadual.

