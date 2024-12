Bebês prematuros são transformados em pequenos papais noéis em ensaio no Pará

Davi Peniche. — Foto: Divulgação

Ações são essenciais para transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais afetuoso e positivo, diz analista de humanização da unidade.

Momentos de ternura e acolhimento marcaram um ensaio de Natal com bebês prematuros no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. A ação ocorreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal na última quarta-feira (18).

Ravi Victor Alves, com 6 dias de vida, encantou a todos com sua força e delicadeza. Seu pai, Victor Alves, não conteve a emoção ao ver o filho participando do ensaio.

“Foi uma emoção indescritível ver meu filho tão pequeno, mas já tão forte, participando de algo tão bonito. Ele nasceu prematuro e, ao vê-lo agora, rodeado de tanto carinho e amor, me sinto imensamente grato”, disse o pai.

Durante o ensaio, os bebês foram vestidos com gorros de Natal e roupinhas temáticas, criando uma atmosfera de amor e aconchego.

As fotos capturadas serão entregues aos pais, simbolizando a força e a superação desses pequenos guerreiros que enfrentam desafios desde os primeiros dias de vida.

Outro bebê registrado foi Davi Peniche, cuja mãe, Raissa Silva, não conseguiu esconder a emoção ao ver o filho em um momento tão especial.

“Ver meu filho, tão frágil, mas cheio de vida, é algo que jamais esquecerei. Este gesto de carinho traz luz ao nosso coração, especialmente neste período difícil. Será uma lembrança que guardaremos para sempre”, contou.

A ação foi realizada pela voluntária Nubia Suriane, fotógrafa especializada em registrar momentos com bebês. Com sua sensibilidade, ela transformou a UTI em um espaço acolhedor, criando um ambiente de esperança e luz.

“É uma honra registrar esses momentos tão especiais. Ver a força e a esperança nos olhares dos pais e bebês é algo que toca meu coração. Cada clique é uma celebração da vida”, declarou Nubia emocionada.

Humanização no cuidado

Para Daiane Uzinsky, analista de humanização da unidade, essas ações são essenciais para transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais afetuoso e positivo.

“Essas ações mostram que, mesmo em meio aos desafios, é possível criar momentos de ternura e renovação, trazendo um olhar de esperança para as famílias e colaborando com a recuperação dos pequenos pacientes”.

Flavio Marconsini, diretor executivo do hospital, destacou a importância dessas ações para reforçar o compromisso da unidade com o cuidado humanizado.

“O Natal é um momento de união e renovação, e trazer essa atmosfera para o hospital é uma forma de lembrar às famílias que elas não estão sozinhas nessa jornada”, afirmou o diretor.

Os atendimentos no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

