Pai, mãe e filho de 4 anos são executados por criminosos no RJ

(Foto: Reprodução) – Crime aconteceu na cidade de Paty do Alferes, a 118 km da capital, no Sul Fluminense

Uma criança de quatro anos, o pai e a mãe foram mortos a tiros na noite de sábado (21), na cidade de Paty do Alferes, que fica a 118 km da capital do Rio de Janeiro, no interior do Estado.

Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu no bairro conhecido como Arcozelo, às margens da rodovia RJ-105, perto de um posto de combustível. A família estava em uma uma barbearia quando criminosos, fortemente armados, chegaram em pelo menos dois carros e atiraram várias vezes.

A CNN teve acesso a vídeos que mostram a movimentação dos homens armados. Nas imagens é possível ouvir o tiroteio.

Os criminosos seriam do Comando Vermelho e saíram da capital em direção a Paty do Alferes para executar o homem. De acordo com alguns relatos, esse homem estaria repassando informações da facção criminosa para a polícia.

Após o crime os bandidos voltaram para a cidade do Rio de Janeiro, quando no meio do caminho, passaram pela Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura da cidade de São João de Meriti. Houve troca de tiros.

Segundo a PRF, por volta das 22h, equipes da Polícia Rodoviária Federal foram alertadas por policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) sobre a fuga dos bandidos em direção à capital fluminense.

Um bloqueio foi montado na rodovia e os criminosos foram interceptados em dois veículos. Cerca de dez homens desembarcaram dos carros e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Um deles não conseguiu escapar e acabou preso.

Três fuzis, uma pistola, mais de dez carregadores, centenas de munições, rádios transmissores, telefones celulares, uma faca e acessórios táticos foram apreendidos.

Além disso, os dois veículos circulavam com placas clonadas e possuíam registros de roubos, ocorridos na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio. Um dos automóveis estava com marcas de sangue no banco.

As primeiras diligências foram feitas pela delegacia da cidade de Miguel Pereira (96ª DP) e as investigações foram transferidas para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que investiga o caso.

Fonte: Rodrigo Monteiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/12/2024/12:37:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...