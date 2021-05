Belém fica sem água e moradores descobrem sucuri gigante em cano

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois de ser retirada do cano, a sucuri foi imobilizada e encaminhada para a sede do BPA, situada na avenida João Paulo II. O animal deve ser devolvido para a natureza depois de passar por exames.

Moradores do Curió-Utinga, em Belém, tomaram um susto na manhã da última quinta-feira (13) quando descobriram o que provocava uma falha no abastecimento de água do bairro: uma sucuri gigante.

