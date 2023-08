Belém recebe o maior evento sobre mineração do Brasil

Evento inicia hoje, no Hangar Centro de Convenções e segue até quinta-feira | (Foto:Divulgação).

Congresso reúne os maiores especialistas do setor na capital paraense. Feira é uma vitrine de negócios e debates sobre sustentabilidade

Belém recebe a partir desta segunda-feira (28) até quinta-feira (31), a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram 2023), o maior evento de mineração do Brasil e um dos mais relevantes da América Latina, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A solenidade de abertura será das 19h às 21h. A feira internacional é a maior vitrine para as companhias gerarem negócios, colocando a sustentabilidade no foco dos debates.

O Governo do Pará participa da Exposibram, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia( Sedeme), com estande institucional, reunindo geólogos e especialistas da área. No estande estadual será apresentado o mapa da mineração paraense, com os principais projetos e oportunidades de negócios para o setor mineral.

Realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), com participação das principais entidades do setor mineral, o evento reúne as principais companhias mineradoras com atuação global e nacional, fornecedores de máquinas, equipamentos e serviços, representantes de instituições de pesquisa e universidades, delegações empresariais e governamentais de diversas nações, entidades de classe, empresas e autarquias ligadas ao setor público, além de importantes executivos e especialistas de vários segmentos para a discussão de temas relacionados à indústria mineral global.

O Congresso Brasileiro de Mineração, que acontecerá de forma simultânea, traz palestrantes renomados nacional e internacionalmente, que irão debater temas relacionados ao cenário socioeconômico global, responsabilidade social, meio ambiente, as principais tendências do segmento aliadas à sustentabilidade e outros.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Econômico, Mineração e Energia, Paulo Bengtson, destaca que a Exposibram, além de promover negócios com as principais empresas e instituições do setor mineral nacional e internacional, coloca a sustentabilidade no foco dos debates. “Durante os quatro dias de evento, o público irá conhecer as principais tendências em tecnologia, equipamentos, softwares, serviços e outros produtos ligados à indústria mineral”, disse o secretário.

PARA ENTENDER

– O evento será realizado de 28 a 31 de agosto de 2023, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia – Belém (PA), sendo dia 28 de agosto a solenidade de abertura com abertura da Expo das 19h às 21h . Considerado um dos mais relevantes eventos de mineração da América Latina, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM) é realizada anualmente pelo IBRAM. A feira internacional é a maior vitrine para geração de negócios. Já o congresso, debate cenários e revela as tendências do segmento.

