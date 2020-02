Suspensa pela Justiça a escolha da organizadora do concurso das polícias Civil e Militar

Justiça suspende concorrências que escolheriam empresa para concurso das polícias (Foto:Sidney Oliveira / Agência Pará / Arquivo)

Seplad afirma que está tomando medidas a partir pela Procuradoria Geral do Estado do Pará

Foram suspensas as concorrências públicas que ocorreriam nesta segunda (17) e na quarta-feira (19), para a escolha das empresas organizadoras dos concursos públicos da Polícia Militar e Polícia Civil. Trata-se de decisão liminar, segundo o governo do Estado, em mandado de segurança da 6ª Vara do Juizado Especial Cível, durante o Plantão Cível da Comarca de Belém.

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), afirma que medidas cabíveis estão sendo tomadas pela Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE) e que novas informações sobre o andamento dos citados concursos serão divulgados.

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

