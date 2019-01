Belém- Secretaria de Educação divulga seleção em diversas áreas; salários chegam a quase R$ 4 mil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além dessas funções, quem tem curso superior também pode concorrer às vagas de professor. As áreas são ciências, artes, educação física, ensino religioso, filosofia, geografia, história, inglês, matemática, português, sociologia, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Para esses cargos, os salários vão de R$ 2.986,51 a R$ 3.931,43.

As oportunidades para pessoas de nível fundamental são para cargos de agente de portaria, agente de serviços gerais, merendeiro e motorista. Os salários variam entre R$ 1.426,22 e R$ 1.723,27. Para os candidatos que possuem nível médio, as vagas são para assistente administrativo e assistente escolar, com remunerações que vão de R$ 1.398,62 a R$ 1.804,44.

You May Also Like