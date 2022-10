Com filha no colo, homem é executado com tiro no peito em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Gustavo Mendes Sena foi executado com um tiro no peito na tarde de quarta-feira (19/10) no Bairro Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta de 15h30 na Rua D, próximo a um cartório, que fica na Rua 8.

Ele estava com a filha de pouco mais de um ano no colo, quando foi alvejado. Gustavo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas não resistiu.

De acordo com informações, ele estava parado em uma moto com a filha no colo esperando a esposa dele, que estava junto com outros familiares no cartório. Um homem chegou em um carro, desceu do veículo e atirou no peito dele, que não teve qualquer chance de defesa.

O veículo que o assassino estava seria um Prisma de cor branca e placa OSW-7685. Policiais civis que estavam em uma audiência no Fórum da cidade, que fica próximo do local, realizaram os primeiro procedimentos e chamaram o Samu.

Gustavo foi levado para a emergência do HMP, mas veio a óbito pouco depois. De acordo com os primeiros levantamentos feitos pelos policiais que estavam no local, a vítima estava recebendo ameaça de morte. As motivações das ameaças e do crime já estão sendo apuradas pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas. (Com informações do Native News Carajás).

