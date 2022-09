Belterra oferece 390 vagas e salários de quase R$ 4 mil

Edital da Prefeitura de Belterra, no oeste do estado, oferece vagas temporárias para professores e pedagogos. | (Foto: Reprodução/Redes Sociais).

O processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Belterra está ofertando vagas temporárias para contratação imediata e cadastro de reserva, com vistas ao ano letivo de 2023.

A Prefeitura Municipal de Belterra, no Baixo Amazonas, oeste do Pará, publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de técnicos pedagógicos e professores.

A atuação desses profissionais ocorrerá nas escolas de educação básica vinculadas à Secretaria Municipal de Educação (Semed), no período letivo de 2023. No total, o edital PSS disponibiliza 390 vagas disponíveis. Destas, porém, 130 são para contratação imediata, enquanto que as demais 260 estão destinadas para a formarão de cadastro reserva (CR).

A formação de nível superior é exigida para todos os cargos, com exceção do professor de língua materna indígena. Os candidatos para essa especialidade podem ter escolaridade mínima de ensino fundamental, desde que comprovem domínio na língua Munduruku, por meio de declaração expedida por órgão competente (FUNAI).

As vagas estão assim distribuídas: técnico pedagógico (6 vagas + 12 CR); professor mediador – apoio especializado (14 + 28 CR); professor de atendimento educacional especializado (7 + 14 CR); professor de educação infantil (21 + 42 CR); professor de anos iniciais (30 + 60 CR); professor de educação física (6 + 12 CR); professor de história (8 + 16 CR); professor de geografia (10 + 20 CR); professor de matemática (9 + 18 CR); professor de língua portuguesa (9 + 18 CR); professor de ciências (7 + 14 CR); e professor de língua materna indígena (3 + 6 CR).

De acordo com o edital, a remuneração dos professores e técnicos pedagógicos terá como base o piso nacional do magistério vigente, que no momento da publicação dessa matéria está em R$ 3.845,63. Para o professor mediador (apoio especializado) o salário terá o mesmo valor do salário mínimo vigente.

Inscrições e prova

Gratuitas, as inscrições serão recebidas entre os dias 26 de setembro e 7 de outubro de 2022, através do endereço eletrônico www.belterra.pa.gov.br. O candidato deverá anexar a cópia dos seguintes documentos:

currículum vitae;documentos de comprovação dos requisitos básicos e dos títulos, de acordo com o cargo pleiteado, emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC;certificado de cursos de formação continuada na área da educação;comprovante de experiência profissional de acordo com o cargo pleiteado; eno caso do candidato ser pessoa com deficiência, anexar laudo emitido nos últimos 12 meses por médico especialista, contados até o último dia de inscrição, ou cópia autenticada.

Os candidato inscritos no processo seletivo da Semed de Belterra serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter classificatório. (DOL, com informações JConcursos).

