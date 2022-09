Homem é preso e adolescente, apreendido suspeitos de matar e amarrar idosa , no Pará

(Foto:Reprodução) – Mulher de 67 anos foi achada por familiares morta e amarrada dentro da própria casa. Polícia Civil procura terceiro suspeito de envolvimento na morte.

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido por suspeita de envolvimento na morte de uma idosa de 67 anos em Belém. A prisão ocorreu na quarta-feira (21) e foi confirmada nesta quinta (22) pela Polícia Civil, que investiga a morte e procura um terceiro suspeito de envolvimento na morte.

Rosa Maria Valente Ferreira foi achada morta por familiares dentro da própria casa na noite da última segunda-feira (19), na travessa Brasil, no bairro da Água Boa, distrito de Outeiro, em Belém.

A vítima estava amarrada e pertences dela foram roubados, segundo a polícia, que não detalhou as circunstâncias do crime.

O suspeito preso foi encaminhado à unidade policial e está “à disposição do Poder Judiciário. O adolescente apreendido também foi encaminhado aos órgãos competentes”, segundo a Polícia.

“Diligências seguem, por meio da Delegacia de Homicídios do distrito de Icoaraci, para localizar um terceiro indivíduo envolvido no crime”, disse a PC em nota. Questionada pelo g1, a polícia não revelou se a vítima e suspeitos se conheciam. (Com informações do g1 Pará — Belém).

