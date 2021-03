Motociclista é esmagado ao tentar ultrapassagem

(Foto:Reporidução) – Veículo rodopiou na pista e atingiu a vítima.

Um homem foi esmagado após grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão. A vítima trafegava pela Estrada VS-10, em Parauapebas, no sudeste paraense, na tarde da última segunda-feira (29), quando tentou uma ultrapassagem.

Ainda sem identificação, o homem pilotava a motocicleta com carretinha com uma carga de lavagem. Ele saiu do Assentamento Nova Esperança em direção ao centro de Parauapebas, mas tentou uma ultrapassagem na via que fica entre os bairros Minas Gerais e Brasília.

O motociclista tentou recuar quando viu o caminhão de lixo, mas seu veículo rodou na pista. Ele foi atingido pelo caminhão e a carretinha virou em cima dele.

Vítima morreu na hora.

O caminhão tombou na via. O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Com informações do Pebinha de Açúcar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...