Benefício de um salário mínimo começa a ser pago a famílias atingidas pelas enchentes em Novo Progresso

O governo do Pará iniciou nesta segunda-feira,23 de maio de2022, o pagamento do programa estadual “Recomeçar” às famílias em situação de vulnerabilidade social de Novo Progresso, no sudoeste paraense, que tiveram suas casas danificadas pelas cheias dos córregos que margeiam a cidade neste começo de ano.(Foto:Reprodução)

A iniciativa garante a concessão de um salário mínimo para utilização da reconstrução dos imóveis danificados pelas águas, e o pagamento já está sendo realizado na agência do Banco do Estado do Pará (Banpará),na rua Aymore no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso.

O benefício é direcionado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos e que de fato moram na construção atingida pelas consequências das fortes chuvas.

Assista ao vídeo da prefeitura de Novo Progresso

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/05/2022/07:37:57

