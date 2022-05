Moeda rara de 1 real pode valer R$ 7 mil; confira qual é o modelo

(Foto:Reprodução) – Atualmente, é muito comum encontrar notícias sobre moedas e cédulas raras, que consequentemente valem bem mais do que você imagina.

Atualmente, é muito comum encontrar notícias sobre moedas e cédulas raras, que consequentemente valem bem mais do que você imagina. Quando os colecionadores encontram alguns desses itens, são capazes de pagar verdadeiras fortunas para obtê-los.

Diversos são os fatores que tornam uma moeda ou nota rara, sendo a baixa tiragem do modelo e quantidade em circulação, além de erros de fabricação, por exemplo. Por isso, é possível que você tenha alguma cédula ou moeda considerada rara em sua carteira.

Confira informações sobre a moeda de R$ 1 que pode valer R$ 7 mil.

Moeda rara de R$ 1

Em comemoração aos 25 anos da implementação do Plano Real, o Banco Central lançou uma moeda alusiva de R$ 1. O item possui as seguintes características:

No anverso, há um beija-flor alimentando seus filhotes no ninho, representando à gravura da cédula de 1 real, lançada em 1994;

No anel dourado, há as legendas: “25 ANOS DO REAL” e “1994 * BRASIL * 2019”;

No reverso, permanece o padrão da moeda de R$ 1, com o valor de face “1 REAL” e a era “2019”.

Cabe salientar que em 2019, foram emitidas apenas 25 milhões unidades dessas moedas, sendo o número considerando reduzido, tornando o item raro para os colecionadores. De acordo com estimativas, o metal pode chegar a R$ 7 mil no mercado.

Moedas de R$0,50 podem valer R$ 700

Talvez a moeda de R$0,50 que você possui em sua carteira tenha mais valor do que possa imaginar. Isso mesmo, alguns modelos raros possuem um valor muito superior a apenas 50 centavos e muitos colecionadores chegam a pagar centenas de reais para consegui-las.

Antes de mais nada, é importante frisar que o Banco Central, responsável pela fabricação das moedas do país, realiza a produção de novas unidades de modo uniforme e sem erros. Contudo, há situações em que esse padrão não ocorre e algumas moedas com algum erro de fabricação chegam à população.

Neste caso em específico da moeda de R$0,50, o modelo sofreu um grande erro de confecção: não possui o zero. Em resumo, o Banco Central realizou a produção de 40 mil unidades desse modelo, que circulou no país até 2012, quando o BC começou a retirar de circulação. No entanto, o banco não conseguiu encontrar todas as moedas.

Moedas de R$0,50 sem o zero.

Como o BC ainda não conseguiu recolher todas as unidades, há ainda alguns desses itens no bolso ou na carteira de alguém, ou mesmo circulando pelo país sem ninguém notar o erro.

Seja como for, caso algum cidadão possua a moeda, há colecionadores que podem pagar até R$ 700 para tê-la em suas coleções.

Moedas de R$0,50

A princípio, moedas que possuem defeitos de fabricação ou cunhagem costumam valer muito entre colecionadores. Isso acontece devido à redução da sua quantidade, e a sua raridade atrai colecionadores devido ao potencial histórico e cultura que possuem.

Como o processo ocorre por mero acaso, o erro nas peças costuma ser apreciado. Todavia, o cálculo do valor real de uma peça é bastante complicado, ainda mais quando não existirem informações sobre tiragem ou ano de circulação.

Assim, o que mais pesa para definir o valor de um modelo é a sua quantidade no mercado. Em outras palavras, quanto menos unidades estiveram circulando, maior o critério de raridade e, consequentemente, o seu valor.

Por fim, os colecionadores também avaliam o estado de conservação da peça. Caso os modelos estejam bem preservados, o valor de mercado pode ser ainda maior.

