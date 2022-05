Tentando fugir de blitz inexistente, motociclista morre em acidente, no Pará

(Foto:Reprodução) – Durante a campanha do Maio Amarelo, de conscientização no trânsito, mais uma morte por acidente entra para as estatísticas em Marabá.

Na manhã de domingo (22), um motociclista embriagado morreu ao tentar fugir do que ele acreditava ser uma blitz de fiscalização de trânsito, na entrada da Marabá Pioneira.

Cones de sinalização delimitavam a Avenida Antônio Maia, na altura do Bambuzal, entrada do bairro, quando Jhonatan Pereira de Alencar percebeu os cones e, imaginando ser uma blitz, fez uma manobra para fugir do local. De acordo com relatos, ele estava embriagado.

A tentativa de fuga de uma blitz que não existia e a suposta embriaguez levaram o motociclista a se chocar com algo no meio da pista – não se sabe em que ele colidiu – e, devido à força da batida, ele faleceu no local. Na garupa da Yamaha Fazer estava um homem, identificado apenas como Railson, que sobreviveu ao impacto.

Os cones estavam na via por ocasião um evento esportivo do Exército Brasileiro sendo realizado na localidade. Pessoas que testemunharam o acidente chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas infelizmente era tarde demais para Jhonatan. (Com informações Correios de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...