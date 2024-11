Beto Barbosa é alvo de críticas após se casar com jovem de 15 anos

Foto: Reprodução | O cantor abriu o coração sobre a relação com Gisele Barbosa, com quem está casado há 12 anos; na época, o artista tinha 57 e a jovem, 15.

Beto Barbosa virou alvo de críticas após dar detalhes de seu casamento. O cantor, hoje com 69 anos, é casado com Gisele Barbosa, de 27, há 12 anos. Ou seja, os dois se juntaram quando tinham 57 e 15 anos, respectivamente.

“Somos casados há 12 anos. Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quieto. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato… Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer”, disse o cantor, em entrevista ao Ticaracaticast.

Acontece que, após a repercussão da entrevista, muitos internautas passaram a questionar a diferença de idade dos dois. Isso porque, na época do casamento, Gisele ainda era uma adolescente, enquanto Beto Barbosa já tinha uma idade considerável.

“É normal um homem maduro namorar com uma adolescente?”, questionou uma internauta. “Ele só casa com mulheres bem mais novas do que ele”, destacou uma segunda. “A esposa nem tinha saído da adolescência ainda”, pontuou uma terceira pessoa.

Ao Ticaracaticast, Beto Barbosa exaltou a cumplicidade com a esposa.

“Quando você casa, e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum. Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos”, destacou.

Fonte: Metrópoles Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/16:27:11

