Bi trem de caminhão é abandonado em rua estreita e moradores temem que venha ocorrer acidente

Um caminhão abandonou a carroceria (bi trem) placa QCR8C55, estacionado há cerca de um mês na Rua Santo André no bairro jardim planalto em Novo Progresso-PA. (fotos>Via WhatsApp)

Segundo moradores, o fato foi denunciado, mas o problema ainda não foi resolvido. O caminhão ocupa uma das faixas da via e está colocando em risco de acidente.

Moradores do Bairro Jardim Planalto , em Novo Progresso, procuraram a reportagem do Jornal Folha do Progresso na manhã deste domingo, 15 de setembro de 2024, para reclamar de um caminhão que abandonou os bitrem na Rua Gonçalves Dias, bairro Jardim planalto, há mais de 30 dias, e perigo grande pode vir acontecer em acidente. “Este caminhão está estacionado neste local há mais de 30 dias trazendo riscos de acidente”.“Bem perto do caminhão a luz de um poste está queimada e ontem (sábado) à noite uma moça vinha de moto e por pouco não bateu na traseira do veículo. Essa rua é via dupla e tem movimento considerado o alerta para as autoridades tomarem providências, existe risco de atropelamento”, conta o morador que prefere não se identificar.

