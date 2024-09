Correios divulga data de inscrição para novo Concurso em setembro com vagas de nível médio e salário de R$ 2.429,26

O concurso dos Correios avançou mais um passo para sua realização. Agora, foi escolhida qual a banca organizadora do certame. Serão lançados dois editais para este concurso com cargos diferentes, um de nível médio e outro para quem tem nível superior.

A banca escolhida para organização do concurso dos Correios foi o Instituto Brasileiro de Formação e Captação (IBFC). Serão liberadas 3.469 vagas, sendo 3.099 para nível médio e 369 para formação superior.

O valor do salário parte de R$ 2.429,26, e a expectativa é de que a publicação do edital aconteça ainda neste mês de setembro. E a partir disso as inscrições possam ter início no último trimestre do ano.

O calendário oficial com as datas de início e término de cada fase será disponibilizado junto aos dois editais. Do total de vagas de cada edital, há 30% para os cotistas, sendo que 20% são reservadas a candidatos negros e 10% a pessoas com deficiência.

Depois dos Correios ter sido tirado da lista de estatais para venda durante o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi solicitado fortalecimento da categoria. O concurso público faz parte deste compromisso, visando aumentar a mão de obra atual.

Cargos disponíveis no concurso dos Correios

O último concurso dos Correios aconteceu em 2011, desde então a empresa tem enfrentado certa defasagem de funcionários, considerando que as últimas contratações ocorrem há mais de 10 anos atrás.

Por isso, grande parte das 3,2 mil vagas de emprego serão preenchidas por contratações imediatas. O número foi confirmado pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva.

Nível médio: agente operacional, principalmente carteiro – 3.099 vagas abertas;

Nível superior: assistente social, engenheiro, analista de sistemas e advogado – 369 vagas abertas.

Não foi informado quanto desse total de vagas terá início imeditato, e quantos são para cadastro reserva.

Salário oferecido no concurso dos Correios

O salário liberado no concurso dos Correios vai depender da vaga que o candidato vai ocupar. Como de costume os cargos de nível superior oferecerão uma remuneração melhor, partindo de R$ 6,5 mil e podendo chegar a R$ 26 mil.

Nível médio: inicial de R$ 2.429,26, podendo alcançar até R$ 11.934,73;

Nível superior: inicial de R$ 6.872,48, podendo chegar até a R$ 26.013,50.

Os valores máximos consideram os outros benefícios além do salário, como vale-alimentação, bonificação, e outros. É importante estar atento ao que será incluso na remuneração do trabalhador.

Estrutura de prova do concurso dos Correios

A data da prova do concurso dos Correios ainda não foi divulgada, mas há chances de que ocorra até novembro. Todas as informações serão compartilhadas por meio do edital que ainda não foi publicado.

Agora que a banca organizadora foi escolhida, cabe a IBFC escrever o edital com todos os dados importantes e relevantes sobre a construção desse concurso.

Ainda que não hajam informações oficiais, é esperado que a prova tenha a seguinte estrutura:

Prova para nível médio (agente operacional): prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos;

Prova para nível superior: objetiva, de conhecimentos gerais e específicos + prova discursiva com redação de texto discursivo.

Inscrições no concurso Correios 2024

Como ainda não há o calendário oficial do concurso dos Correios, por enquanto a imprensa e os especialistas trabalham com expectativas.

A previsão inicial era de que o edital fosse lançado em agosto, o que não ocorreu. Diante disso, há mudanças na prévia do calendário. Com o edital devendo ser publicado até o fim de setembro, as inscrições devem começar na metade do mês de outubro.

Ainda não há informações sobre o valor da taxa de inscrição, mas como de costume será maior para quem busca vagas no cargo de ensino superior. Além disso, há isenção da taxa para inscritos no Cadastro Único.

Quando as inscrições no concurso Correios 2024 estiverem abertas bastará:

Acessar o site da IBFC;

Clicar na opção “Inscrições abertas”;

Selecionar o concurso dos Correios, clicando “Fazer inscrição”;

Em seguida, preencha a ficha cadastral;

Emitir a taxa de inscrição e paga-la.

