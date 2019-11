Casa noturna pega fogo e chamas assustam em Novo Progresso

Incêndio em casa noturna de Novo Progresso assusta vizinhos durante a noite.(Foto:WhatsApp)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa noturna em novo Progresso durante a madrugada de domingo(24).

A boate dançante chamada “Casa da Clea’, que fica nos fundos do Ciretran no Bairro Canaã, foi incendiada por volta das 05h00mn deste domingo (24), não foi divulgado se estava em funcionamento quando as chamas tomaram conta do local. Ninguém ficou ferido.

Foram moradores da região que avistaram o fogo e pediram ajuda do caminhão pipa da prefeitura, que unidos apagaram o fogo.

Populares trabalharam por mais de uma hora para combater as chamas que atingiram o recinto interno da casa noturna.

Causas do incêndio

Um inquérito policial deverá ser aberto para apurar as causas do incêndio. Conforme apurou a reportagem, existem indícios de que se trata de uma ação criminosa, imagem de câmeras de segurança próximo ao local devem ajudar a elucidar o caso.

