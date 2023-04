Bilhete com ameaças é encontrado em escola, no Pará

Autoridades de segurança pública foram acionadas na manhã desta terça-feira (4) | Reprodução

A Polícia Militar foi até a unidade de ensino para garantir a segurança da comunidade escolar

Depois do Instituto Federal do Pará (IFPA), em Belém, e de uma escola pública, no Marajó, uma outra unidade de ensino foi alvo de ameaças supostamente feitas por um aluno, que estaria disposto a cometer um atentado contra os colegas de turma.

As ameaças foram decretadas em um bilhete, fixado na porta da escola estadual Lameira Bittencourt, no município de Castanhal, nordeste paraense. O bilhete foi encontrado ontem, prometendo que o ataque aconteceria nesta terça-feira (4).

“A vida é triste. Não gosto dos meus colegas de sala, muito menos dos professores. Por isso, amanhã, dia 4 de abril, vou fazer algo pra mudar isso. Todos vão pagar”, decretava o autor anônimo.

VISTORIA

Uma ronda foi realizada, na manhã de hoje (4), pelas equipes da Polícia Militar para garantir a segurança da comunidade escolar. Professores e coordenação confirmaram aos agentes as ameaças no pequeno papel, mas desconheciam qualquer evento envolvendo os alunos de maneira isolada.

O bilhete foi apreendido pela Polícia Civil para perícia.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Fernanda Palheta com informações de Tiago Silva/Castanhal

, em 04/04/2023/17:51:14

