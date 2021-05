Idosa sofre violência sexual e é assassinada em Ananindeua (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eles bateram na porta e, depois de ficarem sem resposta, resolveram entrar na residência e verificar o que tinha acontecido. Foi nessa hora que encontraram o corpo da vítima jogado no chão, coberto com um lençol, na área externa do imóvel.

Maria do Socorro Monteiro da Silva, de 62 anos, era moradora do bairro Águas Lindas, em Ananindeua, e todo dia de manhã saia bem cedo para trabalhar. Neste domingo (16), os vizinhos estranharam o fato dela não ter saído de casa.

Maria do Socorro Monteiro da Silva, de 62 anos de idade foi encontrada com marcas de asfixia, facadas e violência sexual

