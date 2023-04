Operação Curupira: duas novas aeronaves são incorporadas ao combate do crime ambiental

O emprego dos novos helicópteros é essencial para a logística diária e determinante para o alcance da maior efetividade nas ações que estão sendo realizadas. (Foto:Paulo Cezar / Agência Pará).

O uso dos novos helicópteros auxilia na logística para o alcance e maior efetividade nas ações realizadas, garantindo a melhor visualização de áreas que são alvos de fiscalização contra o desmatamento no Pará

Visando reforçar as ações aéreas da “Operação Curupira” de combate a crimes ambientais – desencadeada pelo Governo do Estado, por meio das secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) -, duas novas aeronaves foram disponibilizadas, exclusivamente, para reforçar a logística, garantir agilidade na visualização de áreas fiscalizadas e deslocamento de agentes nas ações. As ações seguem em andamento nos municípios de São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso.

As aeronaves, que se deslocaram de Belém na última segunda-feira (3), já estão em prontidão para as ações planejadas pelas equipes das bases fixas.

“Estamos com ações em três bases fixas na ‘Operação Curupira’, localizadas em São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso. E, neste momento, estamos reforçando a logística, visto que devido às características geográficas e climáticas, em algumas áreas não há possibilidades de acesso via terrestre, tanto para visualização quanto para locomoção do efetivo.

Logo, empregamos duas aeronaves, especificamente para a ‘Operação Curupira’, garantindo a mobilidade e eficiência necessária para o êxito da Operação que já vêm há mais de um mês demonstrando resultados positivos no enfrentamento a delitos ambientais”, afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O emprego dos novos helicópteros é essencial para a logística diária e determinante para o alcance da maior efetividade nas ações que estão sendo realizadas pelas equipes das três bases fixas implantadas, e que serão utilizados de acordo com as demandas de cada base, agilizando, assim, as ações e garantindo a melhor visualização de áreas que são alvos de fiscalização, inclusive no prévio levantamento desses locais.

“A disponibilização das aeronaves representa o empenho do Governo em empregar os melhores equipamentos para que as ações integradas pelos órgãos de segurança, meio ambiente e fiscalização continuem sendo eficazes, e cumpram o principal objetivo, combater ilícitos ambientais nas regiões críticas e reduzir os indicadores de desmatamento no estado”, ressaltou o secretário adjunto de operações da Segup, Luciano de Oliveira.

A operação

Para garantir a presença contínua e ações de curto, médio e longo prazo, a operação “Curupira” inicialmente se instalou em São Félix do Xingu, na região Sudeste, com a primeira base fixa, seguida pelas unidades de Uruará e Novo Progresso. Juntas, as bases consolidam a presença do Estado no Sudeste e Oeste do Pará.

Mais de 150 agentes de segurança pública e demais servidores estaduais das áreas ambiental e de fiscalização atuam a partir das três bases fixas em ações que já resultaram no embargo de áreas, apreensão de materiais, prisão de pessoas e fiscalizações terrestres e aéreas.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações O Liberal , em 04/04/2023/09:41:25

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

