Biólogo garante que jacaré de quatro metros é real

Muitos duvidaram da veracidade da foto do biólogo da Geórgia

Jacaré passou por uma eutanásia, por seu estado precário de saúde (Foto:Brent Howze)

Brent Howze, biólogo do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia, teve que se pronunciar para garantir ser verdade a foto dele com um alligator (jacaré-norte- americano) de quatro metros capturado às proximidades do lago Blackshear, no estado da Geórgia (EUA), em 18 de fevereiro, mas a foto viralizou na internet neste domingo (3).

O tamanho do reptil fez muita gente duvidar nas redes sociais. O biólogo disse que tanto era verdade que ele estava distante do bicho, por respeito. O jacaré foi pego por estar em um canal de irrigação. Apesar de sites brasileiros dizerem que o animal “foi reintroduzido em ambiente selvagem”, infelizmente ele passou por uma eutanásia, por seu estado precário de saúde. Ele tinha várias feridas anteriores de tiros, conforme o US Today, que falou com o biólogo.

E não foi o maior alligator que apareceu naquele estado. A espécie pode chegar a cerca de 4,8 metros, e já encontraram na Geórgia um espécime de 4,5 metros.

