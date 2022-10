Black de Milhões – Correios Log+ oferece suporte logístico completo ao e-commerce

Estar preparado para a Black Friday é considerar a importância do estoque, da armazenagem e da logística como processos essenciais para o sucesso nas vendas.

Com o objetivo de dar suporte aos lojistas em uma das datas mais marcantes para o comércio brasileiro, os Correios oferecem o Correios Log+.

Ele é uma alternativa que visa descomplicar o dia a dia das empresas, permitindo que ganhem mais celeridade no processo logístico ao transferir estas responsabilidades para um único operador parceiro.

Mas como o serviço funciona na prática? Os Correios disponibilizam espaço físico para receber e armazenar os produtos, ficando responsável também pela separação de pedidos, expedição e distribuição, assim como pela integração aos demais serviços de entrega e logística reversa. Isto é, a solução abrange a operação logística como um todo, possibilitando ao lojista dedicar mais tempo e atenção a outras etapas de venda, como, por exemplo, estratégias de marketing e relacionamento.

Também chamado de fulfillment, o Correios Log+ é destinado às empresas de comércio eletrônico que atuam na venda de produtos para o mercado nacional e internacional, por meio de site próprio ou marketplaces. A contratação do serviço pode ser feita na internet, por meio do Correios Fácil, ou nas agências, diretamente com os assistentes comerciais.

Benefícios – Para garantir maior agilidade à logística de entrega, os Correios atendem os pedidos no mesmo dia, respeitados um limite de horário de recebimento da solicitação e a quantidade de pedidos recebidos de um mesmo vendedor. Além disso, o lojista pode ter embalagens gratuitas, melhorando a integridade e acondicionamento dos produtos, de acordo com os modelos e tamanhos de embalagens disponibilizadas, respeitando os limites de peso e dimensão dos objetos.

As encomendas são enviadas nas modalidades de envio nacionais (SEDEX, PAC, SEDEX Hoje exclusivo para São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro) e internacionais (Premium, Expresso, Standard, Econômico). Com o objeto enviado, é fornecido ainda o código para rastreio (tracking). Além de contar com todo suporte necessário, o lojista possui assistência para melhorar seu pós-venda e ofertar logística reversa.

Localidades – Atualmente, os clientes contam com unidades Correios Log+ em funcionamento nas cidades de Brasília (DF), Cajamar (SP), Rio de Janeiro (RJ), Contagem (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Salvador(BA), a recém-inaugurada em Recife (PE) e, em breve, mais uma unidade em Manaus (AM).

Na capital pernambucana, a nova unidade ocupa uma área de 296 m² no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) em Jaboatão e já está em plena atividade.

